Челябинцы ограбили старушку, возившую в тележке 1,8 миллиона рублей

Двое жителей Челябинска отправлены в колонию за хищение свыше 1,8 миллиона рублей у пенсионерки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал двух ранее судимых жителей 32 и 37 лет виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья, в особо крупном размере.

Как выяснилось, один из челябинцев узнал от родственницы, что 80-летняя старушка, не доверяя жившим с ней родственникам, носит при себе крупную сумму денег, и предложил знакомому ограбить пенсионерку.

В ноябре 2020 года они напали на женщину в подъезде ее дома по улице Двинской и забрали тележку, в которой находилась картонная коробка с деньгами. Всего с собой старушка таскала 1 миллион 847 тысяч рублей.

При этом один из соучастников, забыв о предварительной договоренности, ударил пенсионерку кулаком в грудь и дверью подъезда.

После этого, челябинцы с места преступления скрылись.

Столь значительную сумму пенсионерка копила около 15 лет, откладывая часть своей пенсии, а также продавая предметы быта, одежду и продукты. Деньги она хотела потратить на покупку квартиры.

С учетом непогашенных судимостей по предыдущим приговорам суд приговорил виновных каждого к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колони строгого режима со штрафами 100 тысяч и 80 тысяч рублей, а также к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев и 2 года.

Также судом удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с подсудимых 993 тысяч 350 рублей с учетом ранее изъятых у них средств и возмещении 50 тысяч рублей в счет причиненного морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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