В Магнитогорске с родителей первоклассников тянули деньги на учебные тетради

Учительницу начальных классов магнитогорской школы привлекли к ответственности за поборы с родителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска провело проверку по обращению родителей ученика первого класса одной из общеобразовательных школ города о поборах в учебном заведении.

Проверкой установлено, что в феврале 2021 года на родительском собрании класса члены родительского комитета и родители первоклашек в присутствии классного руководителя приняли решение о приобретении в классный кабинет штор-жалюзи и рабочих тетрадей по общеобразовательной программе. При этом для сбора средств педагог открыла счет, на который в последующем поступали деньги.

«В соответствии с нормами федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований», – напомнили в надзорном ведомстве.

При этом обязанность по обеспечению учащихся в рамках образовательной программы учебными пособиями, учебниками, средствами обучения, а также приобретению учебной мебели, инвентаря возложена на образовательную организацию.

В связи с выявленными нарушениями директору школы внесено представление.

После этого деньги, поступившие на счет педагога, возвращены заявителю, классный руководитель привлечена к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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