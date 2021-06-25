Меньше половины челябинцев используют наличные при оплате покупок

Меньше половины жителей Челябинска платят за покупки наличными.

Как сообщили РИА «Новый День» в лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, все меньше жителей областного центра при бегают к помощи наличных денег.

Социологи вуза решили выяснить, как чаще всего оплачивают свои покупки челябинцы, обратившись к ним с этим вопросом в рамках инициативного исследования.

Оказалось, что хотя наличные деньги остаются наиболее популярным способом оплаты покупок у горожан, его предпочитают менее половины горожан (49,5%). «В данной группе чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, представлены мужчины, горожане в возрасте старше 60 лет, неработающие пенсионеры. То есть наличными платят, как правило, представители старшего поколения, для которых это – привычный инструмент. Кроме того, эту оценочную позицию часто выбирают малообеспеченные по субъективной оценке челябинцы», – рассказали социологи.

Банковские карты выбрали 38,5% опрошенных. Как правило, эту оценочную позицию выбирают женщины, респонденты в возрасте 18-24 и 45-59 лет, имеющие высшее образование, по социальному положению – работники бюджетных организаций, а также безработные и временно неработающие жители Челябинска.

Более чем каждый десятый респондент (11,3%) говорит о наиболее частом использовании для оплаты смартфона или «умных часов», и в этой группе больше молодежи 18-24 лет и горожан 25-44 лет, студентов, безработных и временно неработающих жителей города и челябинцев, относящих себя к группе высокообеспеченных жителей города.

А вот оплата через онлайн банк в интернет-магазинах и приложениях, как показал опрос, пока не стала популярным способом расчета за товары и услуги. Ее выбрали лишь 0,3% опрошенных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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