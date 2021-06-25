В Челябинске выделят стену для любителей граффити

В Челябинске появится пространство для уличного рисования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в День молодежи в городе появится первое уличное пространство для свободного рисования граффити.

Пространство находится на ограждении зоопарка со стороны детской железной дороги. Высота поверхности составляет 2,5 метра, общая протяженность – около 350 метров. Место для hall of fame в столице Южного Урала предложили художники.

Презентация площадки состоится 27 июня в 11 часов, а после пространство для свободного рисования будет открыто для всех желающих на бессрочной основе.

Hall of fame дословно переводится с английского языка как «зал славы». Это стена, на которой официально разрешено рисовать всем желающим. Как правило, изображения создаются в стиле граффити молодыми художниками без предварительного согласования макетов, в удобное для них время, за счет собственных средств. Конкретные места для рисования в границах отведенного пространства художники определяют самостоятельно.

Стены для свободного рисования существуют во многих странах, в том числе и в России. Идея заключается, в первую очередь, в предоставлении художникам возможности творческого самовыражения. Также предполагается, что официальное определение такого пространства может способствовать предупреждению вандализма.

Челябинск, Виктор Елисеев

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