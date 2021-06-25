Южный Урал заполонили дикие кабаны

Россельхознадзор настаивает на снижении популяции диких кабанов в Челябинской области в сжатые сроки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 24 июня в региональном министерстве экологии прошло заседание охотхозяйственного совета. Одним из главных обсуждаемых вопросов была проблема снижения численности дикого кабана на территории Южного Урала и достижение установленного правительством РФ показателя (0,25 кабана на 1 тысячу гектара).

«На сегодняшний день Челябинская область свободна от африканской чумы свиней. И очень важно сохранить данный статус. А для этого необходимо не только соблюдение ветеринарных правил при содержании свиней и производстве-переработке-реализации свиноводческой продукции, но и снижение численности диких кабанов, так как именно эти животные являются главным источником возникновения африканской чумы свиней в природе. Именно они способны занести вирус АЧС из соседних регионов на «чистую» территорию Южного Урала», – отмечают представители Россельхознадзора.

Именно с этим было связано требование о снижении численности дикого кабана до показателя плотности популяции не более 0,25 особи на 1 тысячу гектаров во всех муниципальных образованиях Челябинской области надлежало обеспечить к 1 апреля 2021 года.

Но на сегодняшний день по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов численность животных в области составляет 3 тысячи 490 особей, то есть средняя плотность – 0,39 особей на 1 тысячу гектаров (в прошлом году плотность была – 0,52 при численности 4 тысячи 608 особей).

Рекомендуемая правительством плотность популяции кабана достигнута в 24 из 40 муниципалитетов Челябинской области, на территории которых расположены охотничьи угодья и заказники. В итоге область не выполнила распоряжение российского кабинета министров.

Это стало следствием неисполнения охотпользователями и ОГУ «Особо охраемые природные территории Челябинской области» в 2020 году приказов Минприроды РФ о регулировании численности кабана. Всего было добыто 318 особей вместо положенных 3 тысяч 277. В 2021 году (на 1 июня) добыто 203 особей. Еще следует добыть 2 тысячи 245 особей.

В апреле 2021 года 29 охотпользователей и ОГУ «ООПТ Челябинской области» получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды со сроком исполнения предостережения до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, по результатам проверки «Облохотрыболовсоюзу» 15 июня выдано предписание об устранении выявленных нарушений по обеспечению проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов в положенных объемах.

Согласно предписанию Уральского межрегионального управления Росприроднадзора от 5 мая 2021 года министерству экологии Челябинской области надлежит устранить нарушение по недостижению показателя плотности популяции кабана в срок до 1 мая 2022 года. Но на сегодняшний день, отмечают в Россельхознадзоре, Челябинская область в рамках профилактики возникновения АЧС в регионе не выполнила одно из основных условий – не снизило численность животных, которые являются главным источником возникновения африканской чумы свиней в природе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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