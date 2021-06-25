В челябинском бору вырубают деревья под школу бокса Сергея Ковалева

В центре Челябинска начали вырубать деревья под строительство частного спорткомплекса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сносе деревьев в парке рядом с Центральным стадионом сообщили челябинцы. Речь идет об участке под строительство школы бокса, открытие которой анонсировал профессиональный боксер Сергей «Крашер» Ковалев.

По словам горожан, работы начались вчера, 24 июня. При этом чиновники дают разную информацию о том, получил ли застройщик разрешение на вырубку деревьев. Так, по словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, все разрешения у компании, принадлежащей бизнесмену Алексею Наговицыну, есть. «Этот земельный участок давно уже отведен под спортивный комплекс – школу бокса Сергея Ковалева, – цитирует чиновника 74.ru. – Я выехал, все там заснял. В основном идет снос клена, ценные породы деревьев не трогают».

Сам предприниматель также подчеркивает, что деревья строители не трогают: вырубают только сорный кустарник.

В мэрии же Челябинска и вовсе заявили, что никаких разрешений на снос зеленых насаждений застройщику не выдавали. Городское управление экологии уже начало проверку по факту рубки у Центрального стадиона.

Отметим, что традиционно территорию парка челябинцы относят к Челябинскому городскому бору. Но в состав созданной на территории городского леса одноименной особо охраняемой природной территории этот участок не входит.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.06.21

Южный Урал заполонили дикие кабаны. / В Челябинске выделят стену для любителей граффити. / Меньше половины челябинцев используют наличные при оплате покупок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»