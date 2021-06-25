В ЛДПР объявили, кто пойдет в Госдуму от Челябинской области

Либерал-демократы утвердили список кандидатов на грядущих выборах в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 июня, съезд Либерально-демократической партии России, утвержден список кандидатов в депутаты Государственной думы.

Первым номером федерального списка, по традиции, стал лидер партии Владимир Жириновский. За ним следуют депутаты Госдумы Леонид Слуцкий и Сергей Каргинов.

В территориальную группу Челябинской области вошли депутат Госдумы Виталий Пашин, экс-руководитель «Челябэнергосбыта» Сергей Володарчук и помощник Пашина Наталья Арсентьева.

По одномандатным округам, рассказали в региональном отделении, выдвинутся: в Челябинском округе – Евгений Рева, в Металлургическом – Евгений Басканов, в Коркинском – Алексей Беседин, в Магнитогорском – Дамир Байтенов, в Златоустовском – Виталий Пашин.

Интересно, что 13-м номером федерального списка стал выходец из Магнитогорска, бывший замглавы Минпромторга, член попечительского совета ЮУрГУ Станислав Наумов. Ранее он участвовал в праймериз «Единой России» по Магнитогорскому округу, но заявил о самоотводе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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