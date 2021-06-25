В Абхазии обнаружили тело челябинца, погибшего 17 июня

В Абхазии обнаружили тело челябинца Михаила Нестерова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 48-летний Михаил Нестеров утонул 17 июня во время шторма в Гагре.

«Тело туриста обнаружено сегодня утром в районе пансионата «Энергетик» в 09:20 мск. Спасатели доставили тело на берег и передали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего», – сообщили в МЧС Абхазии.

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