26 июня ожидаются следующие события – Челябинск

26.06.2021, суббота

10:00 Челябинск – Стартуют игры в подгруппах в рамках чемпионата Челябинской области по лапте среди мужских и женских команд (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

11:00 Челябинск – Торжественное открытие чемпионата Челябинской области по лапте среди мужских и женских команд (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

11:00 Челябинск – «Зарядка со звездой» – чемпионом альтернативных Паралимпийских игр, двукратным призером Чемпионата мира по легкой атлетике Вадимом Алешкиным (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

12:00 Челябинск – Анимационная игровая программа для детей «Человек паук & Леди Баг» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)

13:00 Челябинск – В Челябинском зоопарке состоится «Медвежья рыбалка» (ул. Труда, 191, вольер белых медведей)

14:00 Челябинск – Всемирный день выдр – лекция у вольера выдр с показательным кормлением (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

16:00 Челябинск – Танцевальная программа «Для тех, кому за...» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летняя эстрада)

18:00 Челябинск – Читка книги Саши Чёрного «Дневник Фокса Микки». Вход на мероприятие бесплатный, но по предварительной записи (Челябинский молодежный театр, ул. Кирова, 116)

Челябинск. Другие новости 25.06.21

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