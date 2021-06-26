Суточная заболеваемость COVID-19 среди южноуральцев приблизилась к полутора сотням

В Челябинской области зафиксировали 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 26 июня подтверждено 65 тысяч 567 случаев заболевания COVID-19 (+ 149 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 125 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 127 южноуральцев.

Умерли 6 человек: 5 южноуральцев – от COVID-19, 1 пациент – от других причин. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 983 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 761).

Челябинск, Виктор Елисеев

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