Южноуральских «прилепинцев» оставили за бортом предвыборной гонки

Южноуральский актив партии «За правду» не вошел в списки кандидатов объединенной партии на выборах в Госдуму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», список кандидатов утвержден сегодня, 26 июня, на съезде объединения в Подмосковье.

Лидерами федерального списка стали председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, актер и режиссер Владимир Меньшов, а также сенатор от Тамбовской области и главный спонсор объединения Александр Бабаков.

Первое место в региональном списке занял руководитель областного отделения Валерий Гартунг. Вторую строчку заняла москвичка Яна Лантратова, состоявшая до объединения в партии Захара Прилепина. Интересно, что это единственная «прилепинка» в списке объединенной партии в Челябинской области.

Остальные восемь человек – «справедливороссы»: депутаты регионального заксобрания Василий Швецов, Дмитрий Сумин, Ольга Мухометьярова, Дмитрий Ларин, Павел Жолобов, члены городского собрания Миасса Павел Логинов и Сосновского райсовета Сергей Бороздин, а также руководитель местной партячейки Кыштыма Юлия Лопатина.

По Челябинскому одномандатному округу кандидатом от «СРзП» стал Василий Швецов, по Магнитогорскому – активист Павел Владельщиков, по Златоустовскому – Павел Логинов, по Коркинскому – Валерий Гартунг, по Металлургическому – Дмитрий Ларин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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