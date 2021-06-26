В Челябинской области за день утонули трое, включая ребенка

Двое взрослых и семилетний мальчик утонули за день в южноуральских водоемах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедии произошли в Златоусте, Челябинске и Магнитогорске.

Так, в Златоусте из реки Тесьма было извлечено тело семилетнего ребенка. Со слов очевидцев, компания детей гуляла без сопровождения взрослых. Оказавшись на берегу водоема, один из мальчиков решил искупаться. Несмотря на незначительную глубину реки, ее дно в этом месте илистое и имеет углубления. Мальчик ушел под воду. Его товарищи начали звать на помощь. Молодая девушка, оказавшаяся поблизости, бросилась в воду и вытащила ребенка на берег. Вызванные очевидцами работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. Причину смерти мальчика предстоит установить следственным органам.

Еще один трагический случай произошел на Голубом карьере Челябинска. Надо отметить, что купание здесь запрещено. Но это не остановило 73-летнего мужчину. В воде ему стало плохо. Он перевернулся на спину и потерял сознание. Находившиеся поблизости люди доставили мужчину к берегу. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть.

Кроме того, в настоящее время в Магнитогорске в реке Урал ведутся поиски 44-летнего мужчины. Он отдыхал в компании, ушел купаться и не вернулся.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.06.21

Южноуральских «прилепинцев» оставили за бортом предвыборной гонки. / Суточная заболеваемость COVID-19 среди южноуральцев приблизилась к полутора сотням. / 26 июня ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»