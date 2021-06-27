27-28 июня ожидаются следующие события – Челябинск

27.06.2021, воскресенье

08:00 Челябинск – Игры Полуфинала и финала чемпионата Челябинской области по лапте среди мужских и женских команд (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

11:00 Челябинск – Открытие первой в регионе легальной граффити-стены «Нall of fame» (Станция Павлика Морозова детской железной дороги, между парком имени Ю.А. Гагарина и зоопарком)

11:00 Челябинск – Ярмарка хэнд-мэйд «Аллея мастеров» (ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64, первый этаж)

13:00 Челябинск – Закрытие соревнований и церемония награждения победителей чемпионата Челябинской области по лапте среди мужских и женских команд (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

13:00 Челябинск – Лекция у вольера саванных зебр (Челябинск, Труда, 191)(Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

14:00 Челябинск – Спектакль «Челябинский караван» (Новый художественный театр)

16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летняя эстрада)

18:00 Челябинск – Областной образовательный форум для профессиональных актеров «Новые технологии актерского мастерства: осмысление и практическое исследование» (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)

18:00 Челябинск – Премьеры спектаклей Челябинского театра современного танца «Игроки» и «Petroleum» в рамках открытия областного образовательного форума для профессиональных актеров (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)

18:00 Челябинск – Первый в истории интерактивный концерт «Караоке с оркестром». На протяжении всего мероприятия будет работать мобильная бригада вакцинации от COVID-19 (Кировка, площадка у Главпочтамта)

19:00 Челябинск – Тренировка «Zumba» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

21.06.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 26.06.21

В Челябинской области за день утонули трое, включая ребенка. / Южноуральских «прилепинцев» оставили за бортом предвыборной гонки. / Суточная заболеваемость COVID-19 среди южноуральцев приблизилась к полутора сотням. Читать дальше

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