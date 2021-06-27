Юг Челябинской области охватила засуха. Режим ЧС действует в четырех районах

В четырех муниципальных образованиях власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, режим чрезвычайной ситуации в конце этой недели ввели в южных и юго-западных районах региона.

«В связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями на территории Варненского муниципального района, выразившимся в виде почвенной засухой, высокой температурой воздуха и суховеем введен режим ЧС муниципального характера, до особого распоряжения», – уточнили в ведомстве.

Аналогичный режим введен в Кизильском, Брединском и Карталинском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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