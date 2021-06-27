Семеро южноуральцев скончались от COVID-19 за сутки

В Челябинской области зафиксировали 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 26 июня подтверждено 65 тысяч 757 случаев заболевания COVID-19 (+ 160 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 115 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 165 южноуральцев.

Умерли 7 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 990 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 768).

Челябинск, Виктор Елисеев

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