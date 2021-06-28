Уральские металлурги представили успешный опыт внедрения маркетплейса

Торговый дом ММК представил успешный опыт внедрения маркетплейса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в московском ЦВК «Экспоцентр» прошла выставка технологий для интернет-торговли и retail ECOM EXPO'21, на которой был представлен успешный опыт внедрения в Группе ПАО «ММК» корпоративного маркетплейса.

На выставке обсуждались инновационные и прорывные технологии для интернет-торговли. Одна из секций была посвящена B2B-решениям в электронной коммерции. С докладом «ПАО «ММК». История успеха внедрения маркетплейса» выступил заместитель директора ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов, рассказавший участникам о предпосылках и истории создания маркетплейса, реализованных в ходе проекта решениях, текущих результатах и перспективах развития проекта.

По его словам, в апреле 2021 года Магнитогорский металлургический комбинат запустил современный и удобный сервис для продажи продукции напрямую клиентам – корпоративный маркетплейс. На электронной площадке представлена как продукция ПАО «ММК», так и Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», а также других обществ Группы ПАО «ММК».

В рамках доклада были озвучены основные цели, которые преследовала компания:

создать новый цифровой канал сбыта металлопродукции группы компаний ПАО «ММК» и прочих производителей;

увеличить долю онлайн-покупок и автоматизировать процесс продаж, а также маржинальный доход Группы компаний ПАО «ММК»;

повысить узнаваемость ПАО «ММК», ООО «Торговый дом ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ» через цифровые каналы;

улучшить сервис, предоставляемый клиенту.

Для Группы компаний ПАО «ММК» создание маркетплейса дало возможность сократить цепочку между производителем и конечным покупателем, увеличить долю онлайн-покупок и автоматизировать продажи.

На этапе разработки проекта были реализованы ключевые технологии по интеграции эквайринга и кредитного сервиса, кластерная технология, был создан интеграционный слой для обмена данными между информационными системами компаний Группы ПАО «ММК», а также проведена интеграция с транспортными компаниями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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