Смог над Челябинском: ПДК по фармальдегиду превышена по всему городу

В областном минэкологии признали превышение ПДК по фармальдегиду в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с конца прошлой недели в Челябинске установились режим неблагоприятных метеоусловий, а также аномально жаркая погода. Все выходные на контрольных точках крупных промышленных предприятий работали передвижные лаборатории. Однако превышения на контрольных точках предприятий не выявлены. Об этом сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков.

Вместе с тем, чиновник признал, что над городом наблюдается дымка, в основном, из взвешенных частиц, которая слабо рассеивается из-за отсутствия ветра. «Ее образование связано как с деятельностью промышленных предприятий, так и с движением автомобильного транспорта, а также пылением на крупных автомагистралях», – отметил замминистра.

Также было зафиксировано повышенное содержание формальдегида в целом по всему городу. «При этом данный компонент не выбрасывает ни одно из предприятий. Его образование связано с совокупными выбросами автомобильного транспорта и предприятий при взаимодействии с кислородом и солнцем», – попытался объяснить превышение Виталий Безруков.

В сложившейся ситуации минэкологии Южного Урала рекомендует промышленным предприятиям города – снизить выбросы вредных веществ, администрации города – усилить работу по поливу улиц, газонов с зелеными насаждениями и снижению пылевого воздействия, горожанам – минимизировать поездки по городу на автомобильном транспорте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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