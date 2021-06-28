Число смертей среди зараженных ковидом южноуральцев приблизилось к трем тысячам

В Челябинской области за сутки выявлено 172 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 5 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 65 тысяч 899 зараженных. 2 тысячи 995 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 773).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.06.21

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