Число смертей среди зараженных ковидом южноуральцев приблизилось к трем тысячам

В Челябинской области за сутки выявлено 172 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 5 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 65 тысяч 899 зараженных. 2 тысячи 995 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 773).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 28.06.21
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