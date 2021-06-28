Челябинская «Родина» определилась с претендентами на госдумовские мандаты

Партия «Родина» определилась с кандидатами в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», съезд партии «Родина» состоялся в субботу, 26 июня. Его делегаты утвердили федеральный и региональные списки кандидатов в Государственную думу.

На региональном уровне партийный список сформировали отделения Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

В его челябинской части первую строчку занял секретарь реготделения партии Сергей Смышляев. Далее идут юрист из Златоуста Сергей Гаврюшкин и депутат городского собрания Кыштыма Виталий Прохоров.

Первые два подстраховались еще и одномандатными округами: Сышляев пойдет по Челябинскому, Гаврюшкин – по Златоустовскому.

В Металлургическом выдвинут руководитель общественной экологической организации «Зеленый город» Александр Татарников, в Магнитогорском – заместитель председателя совета «Немецкий координационный центр», преподаватель истории Василий Герман, по Коркинскому – предприниматель Сергей Крылов.

Федеральный список партии возглавил председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев, бывший командир разведочно-штурмовой роты ЧВК «Вагнер», участник боевых действий в Сирии Андрей Богатов, певица Татьяна Буланова, журналист Олег Пахолков, футболист Дмитрий Булыкин, а также известный экономист Михаил Хазин.

Напомним, ранее списки кандидатов утвердили «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

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Челябинск, Виктор Елисеев

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