Лишь каждый шестой челябинец готов голосовать за «единороссов» на выборах в Госдуму

Лишь 15% челябинцев готовы поддержать «единороссов» на сентябрьских выборах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонд развития гражданских институтов «Горожане» завершил обработку данных «второй волны» опроса жителей Челябинска об уровне одобрения деятельности губернатора области Алексея Текслера, а также о готовности голосовать за партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Выяснилось, что число поддерживающих «партию власти» и губернатора в столице Южного Урала сегодня примерно одинаково. Об этом представители фонда сообщают в социальных сетях.

«В июне было опрошено 2 тысячи 100 человек по четырем однородным по социальной структуре городским межрайонным зонам, охватывающим все районы города (Центральный – Советский, Курчатовский – Калининский, Тракторозаводской – Ленинский и Металлургический районы). Обработка поступающих массивов данных выполнялась с контролем репрезентативности по возрастным группам и городским районам. Ранее существенно выпадавшие из общего массива оценок данные опроса жителей Металлургического района предоставлены, как и по итогам «первой волны», отдельно, однако результаты июньского опроса свидетельствуют о том, что настроения жителей различных районов города стали значительно более однородными (возможно, сказалось то, что забылся эффект отдельных пиар-акций «партии власти» и губернатора Текслера в родном для него Металлургическом районе)", – рассказали инициаторы опроса.

Согласно июньским результатам, 18% респондентов считают, что губернатор Текслер оправдал их надежды как руководитель области (в апреле – 17%), число затруднившихся ответить – в пределах погрешности). В Металлургическом районе число таковых снизилось с 26% в апреле до 19% в июне.

Готовы поддержать партию «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Госдуму 15% (в апреле – 8%) опрошенных жителей Челябинска, в Металлургическом районе – 18% (в апреле – 15%).

Рост поддержки партии «Единая Россия» объясняется приближением выборов и активизацией политической рекламы, а также административного ресурса в ходе праймериз ЕР, считают общественники. Сказался и недавний съезд партии, широко презентованный в федеральных СМИ, обнародование на нем верхней части предвыборного списка, уверены они.

Также инициаторы опроса отметили, что уровень одобрения деятельности губернатора фактически не изменился по сравнению с апрельским опросом. А в Металлургическом районе – даже снизился.

«Горожане» отмечают, по-прежнему, низкий уровень поддержки партии власти среди наиболее активной части населения области в возрасте 35-60 лет – она составляет сейчас всего 9% (в апреле – 5% и 9% по городу в среднем и Металлургическому району). «Это важная оценка работы областной власти в сфере экономики и качества жизни в «коронакризисный» период: отсутствие действенных мер поддержки малого предпринимательства и широких слоев населения, очевидных сдвигов к лучшему в сфере экологии, коррупционные скандалы в структурах власти, рост цен», – объясняют инициаторы опроса.

Также они отмечают некоторый рост поддержки ЕР среди молодежи (сказывается активная агитационная кампания под лозунгами волонтерства). В то же время среди горожан старше 60 лет число испытывающих симпатии к «единороссам» увеличилось с 13% до 22%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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