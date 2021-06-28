В уральском городе в жару включили отопление

В южноуральском Троицке внезапно включили отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Троицка озадачила коммунальная аномалия. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Зачем включили отопление в июне? Куда обращаться? – написал один из горожан в воскресенье в группе «Подслушано в Троицке».

Событие вызвало заметное оживление. «Кто не сделал прививку, тому отопление включают», – веселятся южноуральцы в комментариях. «А потом придет квитанция на оплату», – пишут другие.

«Классика... Зимой нет, а летом включают», – возмутились горожане.

Впрочем, кое-кто предположил, что инцидент произошел из-за продолжающихся опрессовок.

Через несколько часов отопление выключили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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