В уральском городе в жару включили отопление

В южноуральском Троицке внезапно включили отопление.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Троицка озадачила коммунальная аномалия. Об этом они рассказали в социальных сетях.
«Зачем включили отопление в июне? Куда обращаться? – написал один из горожан в воскресенье в группе «Подслушано в Троицке».
Событие вызвало заметное оживление. «Кто не сделал прививку, тому отопление включают», – веселятся южноуральцы в комментариях. «А потом придет квитанция на оплату», – пишут другие.
«Классика... Зимой нет, а летом включают», – возмутились горожане.
Впрочем, кое-кто предположил, что инцидент произошел из-за продолжающихся опрессовок.
Через несколько часов отопление выключили.
Челябинск, Виктор Елисеев
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