Экс-начальника магнитогорского ЗАГСа осудили за присвоение почти 800 тысяч рублей

В Магнитогорске осуждена бывшая сотрудница ЗАГСа за хищение бюджетных средств.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал бывшего начальника отдела ЗАГС администрации Магнитогорска виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения, а также злоупотреблении должностными полномочиями.
Судом установлено, что в течение 2017-2019 годов женщина похитила свыше 570 тысяч рублей, получая заработную плату за фиктивно трудоустроенную сотрудницу.
В 2018-2019 годах она аналогичным способом «трудоустроила» еще одного южноуральца. Мужчина передал ей свою банковскую карту. Всего за 2018-2019 годы чиновница сняла с нее свыше 202 тысяч рублей, перечисленных в качестве зарплаты.
Кроме того, начальник ЗАГСа поручила начислить троим подчиненным материальную помощь, хотя оснований для этого не было, после чего получила от них около 21 тысячи рублей. У других троих подчиненных она потребовала отдать ей часть обоснованно начисленной им материальной помощи. Находясь в прямом подчинении у чиновницы и опасаясь неблагоприятных последствий, сотрудники передали ей деньги.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
Исковые требования прокурора на сумму свыше 794 тысяч рублей удовлетворены в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил.
Челябинск, Виктор Елисеев
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