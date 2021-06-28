В Каслях сотрудника колонии накажут за побег заключенного

В Челябинской области сотрудник исправительной колонии подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора ФКУ ИК №21 (Касли).

По данным следствия, в ночью 26 июня сотрудник колонии-поселения разрешил заключенному покинуть место сна и не закрыл на замок двери в производственное помещение, через которое тот совершил побег из исправительного учреждения. Ранее он же передал заключенному сотовый телефон и 40 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области. Осужденный, совершивший побег, задержан.

Сотрудник колонии задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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