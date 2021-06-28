В Карабаше задержали полицейского, избившего пожилого южноуральца

В Челябинской области арестован сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сотруднику полиции предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, ночью 27 мая в отделение полиции «Карабашское» за нарушение общественного порядка доставили 65-летнего местного жителя. Пенсионер был пьян. В отделе полиции сотрудник патрульно-постовой службы избил задержанного.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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