Два австралийца голышом заблудились в национальном парке

В Австралии двое нудистов потерялись в нацпарке голыми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два жителя Нового Южного Уэльса (Австралия) подняли на ноги экстренные службы, сообщив, что потерялись в Королевском национальном парке. Об этом сообщил начальник полиции штата Мик Фуллер.

На поиски мужчин направили вертолет и 18 спасателей. Поисковая операция продолжалась до самой ночи. В итоге спасатели обнаружили на пешеходной дорожке голого мужчину с рюкзаком. На второго наткнулись чуть дальше в лесу, он был «частично одет».

Нудисты-«потеряшки» рассказали, что загорали на диком пляже, когда к ним вышел олень. Они испугались и ринулись в лес, где заблудились.

Впрочем, спасение обошлось австралийцам недешево: каждого из них оштрафовали на 1 тысячу австралийских долларов за нарушение антиковидных норм. Дело в том, что в агломерации Большой Сидней, где живут мужчины, действует локдаун, и ее нельзя покидать без важных на то оснований. И посещение пляжа к таковым явно не относится.

«Трудно придумать закон против идиотов, – цитирует Мика Фуллера TJournal. – Эти двое вышли из дома без уважительной причины, сознательно подвергая других риску, отвлекли спасателей от важных дел. Им должно быть стыдно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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