На северо-западе Челябинска встали трамваи

На «проклятом» перекрестке в Челябинске из-за поломки трамвая встало движение электротранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел около 18:00 сегодня, 28 июня, на пересечении проспекта Победы и улицы 40-летия Победы. Об этом сообщает паблик «Челябинский транспорт».

Причиной остановки движения стала поломка пантографа. В итоге движение электротранспорта по направлению к центру города было закрыто.

«На этом перекрестке проклятие», – прокомментировал один из челябинцев очередную поломку вагона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.06.21

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