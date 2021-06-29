29 июня ожидаются следующие события – Челябинск

29.06.2021, вторник

10:00 Челябинск – Брифинг мэрии по ремонту Комсомольского проспекта (онлайн-трансляция на сайте Первого областного)

11:00 Челябинск – Члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области, а также члены их семей поставят прививку от COVID-19 (ГКБ №1, ул. Воровского, 16)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Особенности приемной кампании – 2021» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Встреча с редактором журнала «Огни Кузбасса» Сергеем Донбаем в рамках межрегионального проекта «Литература из первых рук» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал)

11:00 Челябинск – Занятие кружка «Мастерилка» – изготовление куклы из ниток (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)

11:00 Челябинск – Час пазлов: Слоны (детская библиотека №13, ш. Металлургов, 53А)

11:00 Челябинск – Акция «Рисуем, играем, разгадываем, читаем» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, сквер на ул. Молодогвардейцев)

12:00 Челябинск – Беседа «Четвертая высота» (детская библиотека №11, Комсомольский пр., 53)

14:00 Челябинск – Торжественное закрытие и награждение победителей чемпионата по проектному управлению среди школьников на кубок губернатора Челябинской области «PMCup» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78В, конференц-зал «Сигма»)

18:00 Челябинск – Игра «Поле чудес: Животные Азии» (детская библиотека №13, ш. Металлургов, 53А)

19:30 Челябинск – Первый летний выпуск устного научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна». Новости физики, биологии и ядерной медицины (Информационный центр по атомной энергии Челябинска, ул. Энгельса, 107)

Челябинск. Другие новости 28.06.21

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