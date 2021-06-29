Замдиректора Ильменского заповедника оштрафовали за незаконную рубку деревьев

В Миассе замдиректора заповедника суд со второй попытки оштрафовал на 650 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Миасский городской суд признал заместителя директора Ильменского заповедника виновной в незаконной вырубке деревьев, а также нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Нарушение выявили сотрудники Росприроднадзора еще в 2018 году в ходе рейда и внеплановой проверки документов. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело. В прошлом году Миасский городской суд вынес оправдательный приговор, но Росприроднадзор и прокуратура Челябинской области обжаловали приговор.

В итоге седьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. На сей раз Миасский суд признал замдиректора виновной, обязал возместить причиненный в результате вырубки ущерб и оштрафовал на 650 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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