Челябинцы станут получать меньше квитанций за коммуналку

Челябинцев ждут изменения в квитанции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», в объединенной квитанции за электрическую энергию, отопление и ГВС за июнь клиенты ООО «Уралэнергосбыт» и АО «УСТЭК-Челябинск» увидят единый лицевой счет и единый QR-код для оплаты за оба ресурса.

«Оплачивать эти услуги станет удобнее, вместо совершения двух платежных операций потребуется только одна. Возможность выбрать одну из услуг или оплатить частично будет сохранена», – уточнили представители энергоснабжающей организации.

С 1 июня обязанность по формированию и отправке единой квитанции возложена на Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» (ООО «Новые коммунальные решения»). Каждому клиенту в расчетном центре заведен единый лицевой счет, по которому теперь можно совершать оплату за свет, отопление и ГВС (клиентам АО «УСТЭК-Челябинск) одним платежом. Новый лицевой счет отразится в квитанции за июнь. При этом индивидуальные лицевые счета клиентов «Уралэнергосбыт» и «УСТЭК-Челябинск» будут сохранены, их также можно найти на квитанции, по ним потребители продолжат входить в личные кабинеты поставщиков ресурсов.

«Создание единого счета – это логичное продолжение идеи единой квитанции и следующий шаг на пути упрощения системы ЖКХ. Нам кажется, гораздо удобнее по одной квитанции совершать один платеж, при этом вариативность оплаты для потребителя сохраняется, а денежные средства, как и раньше, направляются непосредственно ресурсоснабжающим организациям», – прокомментировали в пресс-службе компании.

Кроме этого, специалисты сообщают, что никаких дополнительных действий в связи с изменениями совершать не нужно. Потребитель, как и прежде, получает квитанцию, оплачивает любым удобным для него способом. Рассчитываться за потребленные коммунальные ресурсы в соответствии с законодательством необходимо не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Передавать показания приборов учета нужно в период с 20 по 25 числа расчетного месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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