Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 66 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 179 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 4 зараженных, все они умерли непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 66 тысяч 78 зараженных. 2 тысячи 999 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 777).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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