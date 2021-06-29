Бизнес-леди из Копейска с подельником пытались избежать ответственности за похищение супругов и убийство

Хозяйка магазина из Копейска и ее знакомый, осужденные за похищение супружеской пары, попытались выйти на свободу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отклонил ходатайство пары о пересмотре решения нижестоящей инстанции.

В феврале нынешнего года Копейский городской суд признал 49-летнюю женщину и 37-летнего мужчину виновными в самоуправстве, незаконном лишении свободы, подстрекательстве и пособничество в приготовлении к убийству, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Жертвами соучастников стала 24-летняя продавец принадлежащего бизнес-леди магазина и ее 18-летний супруг. Сначала с подчиненной требовали вернуть небольшой денежный долг, неоднократно угрожая и избивая ее, в том числе в присутствии ее мужа.

В ноябре 2016 года долг в 30 тысяч рублей стали требовать уже с мужчины. В эту сумму оценили электроинструмент, якобы пропавший из квартиры, предоставленной семейной паре для проживания. В ходе разборки 37-летний южноуралец избил молодого человека бейсбольной битой. После этого супругов удерживали в квартире в течение двух дней, пока 18-летний мужчина не умер от причиненных телесных повреждений.

Тогда соучастники обратились к знакомому, заплатив ему 250 тысяч рублей за оказание помощи в сокрытии трупа. Тот вывез и сжег труп. Кроме того, понимая, что 24-летняя копейчанка является свидетелем совершенных преступлений, тому же знакомому предложили деньги за ее убийство, но мужчина отказался.

В итоге Копейский городской суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, мужчину – к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Однако осужденные и их адвокаты обратились в апелляционную инстанцию с просьбой приговор отменить, поскольку их вина в совершении преступлений не доказана, а назначенное наказание – чрезмерно сурово.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора, оставила приговор без изменения, жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.21

В Челябинске первый этаж многоквартирного дома грозит провалится после капремонта. / В первом квартале 2021 года доходы южноуральцев упали на 20%. / Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 66 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»