Депутата Челябинской гордумы Александра Галкина сняли с поста главы комиссии и выгнали из фракции ЕР

Близкого к депутату Госдумы Владимиру Бурматову Александра Галкина сняли с поста главы комиссии Челябинской городской думы и исключили из фракции «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская дума приняла решение о снятии Александра Галкина с поста председателя комиссии по безопасности и депутатской этике. С такой инициативой выступила фракция «Единой России» по рекомендации президиума регионального политсовета партии.

Чуть ранее сегодня же, 29 июня, фракция приняла решение об исключении Галкина из своего состава. Ряд экспертов считает это «эхом» кампании по выборам в новый состав Законодательного собрания Челябинской области в 2020 году. Напомним, тогда Александра Галкина обвиняли в помощи на выборах кандидату от «Справедливой России» Дмитрию Ларину, ставшему в итоге депутатом регионального парламента.

Долгое время Александр Галкин считался человеком из окружения депутата Государственной думы Владимира Бурматова. Связаны они были еще с момента членства Галкина в «Молодой гвардии Единой России», региональным отделением которой руководил Бурматов. Именно выходцы из МГЕР контролируют в настоящее время Металлургический район Челябинска, составляющий львиную долю Металлургического избирательного округа, по которому Владимир Бурматов избирался в Госдуму в 2016 году и баллотируется в нынешнем.

И слухи о возможной поддержке Галкиным достаточно напористого «справедливоросса» Ларина на выборах в заксобрание поначалу вызвали в прошлом году некоторое недоумение и настороженность. С одной стороны, это могло быть попыткой Александра Галкина набрать вес и стать более самостоятельной фигурой на политической карте Челябинска. С другой, эти действия можно расценить и как попытку Владимира Бурматова и его окружения сформировать самостоятельный центр силы. Тем более, что после смены руководства области экс-руководителя челябинских МГЕРовцев начали постепенно оттирать от рычагов управления региональным отделением, на которое ранее он рассчитывал оказывать достаточно серьезное влияние.

Появившиеся почти одновременно с информацией о грядущей опале Александра Галкина слухи о серьезном обострении противоречий между «командой Текслера» и Владимиром Бурматовым заставляют склониться ко второму варианту. Как и попытка сразу трех человек из его пула (Александра Галкина, Сергея Астафьева и Алексея Четвернина) прорваться в региональный список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму: не согласовывая свои действия с областными властями, они оказались по итогам праймериз в первой десятке, что, возможно, вынудило местных «единороссов» сократить региональный список с 10 до 6 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.21

Бизнес-леди из Копейска с подельником пытались избежать ответственности за похищение и убийство. / В Челябинске первый этаж многоквартирного дома грозит провалится после капремонта (ВИДЕО). / В первом квартале 2021 года доходы южноуральцев упали на 20%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»