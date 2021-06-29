Не борзые щенки – так хоть овцы: пенсионер в Кизильском районе пытался откупиться от полиции

Пенсионер из Кизильского района предстанет перед судом за попытку дать взятку сотрудникам полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кизильского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.

Следствием установлено, что 20 мая этого года сотрудники полиции, получив сообщение браконьерстве, прибыли в поселок Ждановский к дому пенсионера, которого уличили в совершении незаконной рыбалки: мужчина выловил сетью семь линей, трех окуней и карася. Между тем, рыбалка с использованием сетей запрещена.

Сотрудники полиции потребовали добровольно выдать незаконно добытую рыбу и приспособления для ее ловли. Но южноуралец решил не ограничиваться озвученным перечнем, загрузив попутно багажное отделение служебного автомобиля двух овец весом 44 и 39 килограммов – в надежде избежать уголовной ответственности за браконьерство.

Полицейские от столь оригинального «подношения» отказались, попросив избавить машину от лишнего груза. Теперь южноуральцу придется отвечать еще и за попытку дачи взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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