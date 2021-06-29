Мандаты депутатов Госдумы для Партии пенсионеров в Челябинске и Кургане попробуют добыть врачи

Российская партия пенсионеров определилась с кандидатами в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список кандидатов был утвержден сегодня, 29 июня, на съезде Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Региональный список, объединивший Челябинскую, Курганскую и Оренбургскую области, возглавит председатель челябинского отделения РППС, депутат регионального заксобрания Степан Фирстов.

Также в него войдут лидеры оренбургского и курганского отделений РППС Григорий Инночкин и Ярослав Климко, Максим Смагин, Владимир Владимирский, Александр Беляк, Вадим Хужахметов, Александр Ишимов, Кристина Родина и Игорь Росляков.

В одномандатных округах Челябинской области выдвинутся: в Златоустовском округе – Степан Фирстов, в Металлургическом – Максим Смагин, в Челябинском – Владимир Владимирский, в Магнитогорском – Александр Ишимов, в Коркинском – Игорь Росляков.

Большинство кандидатов – врачи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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