В Челябинской области мошенники решили заработать на вакцинации от коронавируса

Правительство Челябинской области предупредило о новой схеме мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, руководители предприятий региона начали получать письма с поддельной подписью главы ведомства о необходимости приобретения вакцины от COVID-19.

«Министерство здравоохранения к данной рассылке не имеет отношения! – подчеркивают представители ведомства. – Вся вакцина предоставляется за счет федерального бюджета, приходит в регион отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ и является бесплатной!"

Руководителей компаний призывают быть внимательными и проверять входящую информацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.21

Мандаты депутатов Госдумы для Партии пенсионеров в Челябинске и Кургане попробуют добыть врачи. / На выборах нужны специальные меры по защите здоровья и безопасности – полпред Якушев. / Не борзые щенки – так хоть овцы: пенсионер в Кизильском районе пытался откупиться от полиции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»