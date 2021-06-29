В России появились передвижные магазины МегаФона

Жители отдаленных населенных пунктов России смогут получить необходимые телеком-услуги. В этом поможет новый формат экспериментальных мобильных магазинов МегаФона. В планах компании – запуск нескольких десятков таких точек в разных регионах России.

Оператор активно развивает свою сеть в небольших населенных пунктах, в том числе и в Челябинской области. Абоненты в них обеспечены качественной связью, но не везде поблизости есть салоны МегаФона. Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель.

«Сейчас сделать заказ в интернет-магазине МегаФона можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу – удаленно через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее, некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Передвижные салоны также позволяют измерить покупательский спрос в отдаленных локациях. Далее по результатам пилотов будет принято обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона, добавляет эксперт.

В магазине представлено более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. В салонах планируется осуществлять оформление заказов и доставку из интернет-магазина. Здесь же можно получить консультацию специалиста, приобрести и подключить сим-карту, цифровые продукты, финансовые услуги. Перечень возможных услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов.

Площадь мобильного магазина – 10 квадратов. Автодом произведен с нуля по проекту МегаФон Ритейла с применением самых энергоэффективных решений в части освещения, систем охлаждения, отопления и оргтехники.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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