На Южном Урале обнаружили неизвестный штамм коронавируса

Медики не смогли определиться с происхождением штамма коронавируса, обнаруженного у южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские врачи не смогли расшифровать штамм вируса COVID-19, выявленный у нескольких южноуральцев. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, при обследовании пациентов было выявлено три штамма, в том числе – британский и неизвестный. При этом медики не думают, что речь идет о новой разновидности: пока выделенный вирус не до конца описан.

Напомним, на утро сегодня, 29 июня, в Челябинской области выявлено 66 тысяч 78 зараженных COVID-19. 2 тысячи 999 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 777).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.21

В России появились передвижные магазины МегаФона. / В Челябинской области мошенники решили заработать на вакцинации от коронавируса. / Мандаты депутатов Госдумы для Партии пенсионеров в Челябинске и Кургане попробуют добыть врачи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»