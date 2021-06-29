Запоздалый пиар: в Челябинске чиновники и придворные общественники ринулись вакцинироваться от COVID-19

Челябинские чиновники и общественники решили показать пример вакцинации от COVID-19 спустя полгода после начала массовых прививок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области, сегодня, 29 июня, представители палаты, а также члены их семей прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в поликлинике городской клинической больницы №1 Челябинска.

Произошло все в торжественной обстановке, в присутствии представителей СМИ.

Это не первая пиар-акция властей за последние полторы недели. Так, 21 июня прививку от коронавируса поставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Хотя обещал вакцинироваться еще в феврале этого года. А 26 июня первый компонент вакцины поставили мэру Челябинска Наталье Котовой.

Интересно, что уже в прошлом году чиновники убеждали южноуральцев: вакцинироваться нужно будет обязательно. Ведь коллективный иммунитет может сформироваться лишь в случае, если прививки поставят 60% населения.

В России массовая вакцинация началась в середине января нынешнего года, в Челябинской области – с незначительным опозданием. Но первые лица города и области предпочли не заходить дальше «словесных интервенций», продолжая убеждать сограждан в необходимости вакцинации и вместе с тем старательно избегая уколов.

Возможно, поставь чиновники прививки раньше – хотя бы весной – в Челябинской области были бы привиты на сегодня куда больше, чем 22% населения (эту цифру назвала на брифинге 24 июня первый вице-губернатор Ирина Гехт). Но представители властей упорно ждали третьей волны пандемии.

Только после этого чиновники отправились в прививочные кабинеты. Правда, перед этим попытались загнать южноуральцев на вакцинацию силой. Вот уже несколько недель жители региона периодически жалуются на принуждение к вакцинированию со стороны работодателей. Вполне возможно, что делают это организации и предприятия по настоятельным «просьбам» областного правительства.

В итоге к началу прошлой недели в регионе вышли на показатель в 10 тысяч привившихся за сутки. О чем на том же брифинге 24 июня и сообщила г-жа Гехт. Правда, тут же появилась проблема. Как призналась чиновница, при сохранении набранных темпов вакцинации области необходимо получать 75 тысяч доз вакцины в неделю. А регион получает только порядка 50 тысяч (вчера, 28 июня, пришла очередная партия в 52 тысячи доз). То есть, по сути, Южный Урал оказался в шаге от дефицита вакцины.

Все эти заявления, напомним, прозвучали 24 июня. А 26 июня мэр Челябинска Наталья Котова решает сделать шоу из своей прививки. Сегодня, 29 июня, столь же широко и публично бросились в омут вакцинации члены Общественной палаты Челябинской области.

К чему эти запоздалые пиар-акции? Ведь рост числа желающих привиться именно сейчас приведет только к увеличению очередей в поликлиниках и ТРК (в минувшую субботу вакцины уже не хватило всем желающим, отстоявшим огромную очередь в одном из челябинских ТРК).

Челябинск, Виктор Елисеев

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