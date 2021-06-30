30 июня ожидаются следующие события – Челябинск

30.06.2021, среда

10:00 Челябинск – Экспозиция трофея Кубка чемпионов Ночной хоккейной лиги. Продлится до 20:00 (салон розничной сети «Ростелеком», ул. Цвиллинга, 10)

10:00 Челябинск – В мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» будет работать пункт вакцинации от COVID-19 (прививка вакциной Спутник V). Каждый привитый получит пригласительный бессрочный билет на экспозиции. Акция продолжится до 14:00 (ул. Труда, 183, вход напротив «Уральской молнии», конференц-зал)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Организация Всероссийской переписи населения в Челябинской области» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – «Прямая линия с Владимиром Путиным» в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России»

18:30 Челябинск – Онлайн-лекция театрального критика Оксаны Кушляевой в рамках Форума «Новые технологии актерского мастерства» (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64)

Челябинск. Другие новости 29.06.21

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