На западе Челябинской области в охотничьем домике изнасиловали 15-летнюю девочку

В Октябрьском районе на охотничьей базе изнасиловали школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Октябрьском районе задержали 34-летнего южноуральца, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.

Изнасилование произошло в деревне Бакшан на территории охотничьей базы «Карсан». Как пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник, преступление произошло вечером 27 июля. Девочка обо все рассказала родным. Они обратились в полицию.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, он уже был судим за кражи и угоны. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

В следственном управлении СКР по Челябинской области информацию о преступлении подтвердили, но от раскрытия подробностей пока воздерживаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.21

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