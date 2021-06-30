Южноуральские трассы закрыли для большегрузов

В Челябинской области ввели ограничение движения большегрузов из-за жары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха +34, +36 градусов по Цельсию вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Южного Урала.

Ограничение вводится с 30 июня 2 июля с 10:00 до 22:00 по местному времени.

«Просим водителей отнестись с пониманием, – заявили представители ведомства. – Такие меры принимаются в целях сохранения дорожного покрытия, так как при высоких температурах воздуха и под тяжестью большегрузных машин асфальт подвергается сильной деформации».

В министерстве не исключили, что при снижении температуры воздуха ограничения могут быть сняты раньше. Однако, по данным синоптиков, жара продержится в регионе до 3 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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