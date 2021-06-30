В Миассе кроссовер врезался в корову: пострадали четверо, включая ребенка

На южноуральской трассе четыре человека пострадали в ДТП с коровой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Миасса, авария произошла сегодня, 30 июня, в 00:30 на 1766 км автодороги «Миасс – Челябинск».

28-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай ix35» сбил корову, после чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь кроссовер врезался в двигавшийся во встречном направлении хэтчбек «Джак J2».

В результате ДТП 34-летний водитель «китайца», а также пассажиры автомобиля «Хендай» 29, 58 и 7 лет получили телесные повреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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