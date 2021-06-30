Не прошло и года: в Копейске возбудили уголовное дело в отношении главного инженера нового МУПа

В Челябинской области главный инженер муниципального предприятия, двое предпринимателей и местный житель, подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении главного инженера муниципального унитарного предприятия «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», двух руководителей коммерческой организации и местного жителя, подозреваемых в соответствии со степенью участия в получении и даче взятки в крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, в первой половине текущего года главный инженер МУПа через посредника получил 180 тысяч рублей от двух руководителей фирмы за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.

МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» было создано в январе нынешнего года. С 12 января является гарантирующим поставщиком услуг на территории Копейска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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