За аэропорт Магнитогорска выложили почти миллиард рублей

Новый хозяин аэропорта Магнитогорска выложил за приобретение почти миллиард рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Российского аукционного дома, аукцион по продаже 100% акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» состоялся во вторник, 29 июня.

«Аэропорт действующий, в настоящее время через аэропорт Магнитогорск совершают свои рейсы четыре авиакомпании (Россия, S7, Nord Wind (Северный ветер) и Red Wings). Основные направления – Москва, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минводы», – уточнили представители аукционного дома.

На участие в торгах было допущено 6 претендентов. Аукцион длился более 7 часов.

В ходе торгов участники совершили 886 шагов на повышение цены. В итоге цена выросла в 8,7 раз.

Победитель торгов – АО «Ретранс» – приобрел лот за 999,89 миллиона рублей (начальная цена – 113,89 миллиона рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.21

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