Число умерших зараженных ковидом южноуральцев превысило три тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 185 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида. За всю историю пандемии такой показатель фиксируется третий раз. Первые два были в январе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 66 тысяч 263 зараженных. 3 тысячи 10 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 788).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.06.21

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