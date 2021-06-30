На Южном Урале появились новые памятники природы

В Челябинской области появились новые особо охраняемые природные территории. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особый статус многие памятники природы в регионе получили еще до 1990 годов, по факту границы территории установлены не были, что усложняло ведение надзора за памятниками природы и административного производства.

Так, только сейчас установлены границы и уточнены площади памятников природы регионального значения – Нязепетровского заказника, рек Юрюзань, Ай.

Создана новая особо охраняемая природная территория – Долина реки Тогузак: в нее вошли Шумный брод и Белый камень на реке Тогузак.

Создан особо охраняемый природный комплекс регионального значения – памятник природы река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси. «Несмотря на то, что статус памятника природы река Юрюзань носит с 1987 года, его границы не устанавливались, – сообщили в пресс-службе областного правительства. – После проведения комплексного экологического исследования были определены границы, учтена площадь, а также принято решение включить в памятник природы территории Пещеры Салаватской, Провального ключа, Хваточного и Монахова гребней».

После внесения уточненных границ и площади создан памятник природы – река Ай (от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак). После комплексного исследования было принято решение включить в состав памятника природы еще пещеру Кургазакскую и Аверкиеву яму.

Статус особо охраняемой природной территории с категорией «памятник природы регионального значения» получило озеро Еланчик.

Кроме того, губернатор подписал постановление о внесении уточнений статуса особо охраняемой природной территории федерального значения «Национальный парк «Зигальга».

До конца года планируется определить границы еще 7 памятников природы.

Напомним, статус памятников природы подразумевает особый режим охраны и ряд ограничений, в том числе по предоставлению земельных и лесных участков, строительству, сооружений, объектов капитального строительства, движению вне дорог механических транспортных средств, осуществление промышленного рыболовства, рыбоводства и пр.

Впрочем, это не мешает желающим прихватить кусочек природы. Как показала история с Челябинским городским бором, участки ООПТ легко изъять и изменить их статус под любые цели.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.06.21

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