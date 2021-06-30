Три челябинских сквера обрели свои имена

Депутаты Челябинской гордумы утвердили названия нескольких общественных пространств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, три сквера в Советском районе города получили свои названия. Наименования общественных пространств утвердили депутаты на заседании Челябинской городской Думы.

Сквер у главного входа Дома профсоюзов на улице Цвиллинга назван «Сквером профсоюзов». Сквер, расположенный возле главного корпуса Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского, получил наименование «Сквер имени композитора Петра Чайковского», а сквер в районе дома №28 по улице Борьбы в Советском районе теперь называется «Сквер имени художника Николая Русакова».

Николай Русаков был одним из основателей челябинского Союза художников. Учился в Москве у Николая Фешина и Константина Коровина. По возвращении в Челябинск заведовал губернской школой-студией изобразительных искусств Губпрофобраза, преподавал изобразительное искусство и графику в железнодорожной средней школе и школе фабрично-заводского ученичества. С 1935 года вел студию Дома народного творчества при отделе искусств. В 1941 году в возрасте 53 лет был расстрелян по доносу одного из учеников. В 1957 году реабилитирован посмертно.

Кроме того, было рассмотрено решение о присвоении набережной озера Смолино имени Александра Федорова, почетного гражданина города, председателя совета директоров ЧТПЗ до своей смерти в январе 2021 года.

Также депутаты одобрили установку стелы «Город трудовой доблести» на бульваре Славы. На мемориале будет изображен герб Челябинска и нанесен текст указа президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания.

Почетное звание Челябинск получил в июле 2020 года за значительный вклад жителей города в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность. В сборе подписей за присвоение почетного звания приняли участие более 240 тысяч челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.21

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