Теперь официально: ревакцинацию южноуральцев от коронавируса рекомендовали проводить каждые полгода

В Челябинской области ревакцинацию от коронавируса будет проходить каждые шесть месяцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие рекомендации Минздрава России челябинские медики получили вчера, 29 июня.

Согласно методическим рекомендациям «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», вакцинация против коронавирусной инфекции должна проводиться вне зависимости от наличия антител. «Имеющиеся в настоящий момент тест-системы для определения клеточного иммунитета не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, ее выраженность) и степени устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса», – поясняет свою позицию федеральное министерство.

При этом в случае экстренной вакцинации (именно она в настоящий момент действует в России) ревакцинироваться рекомендуется через 6 месяцев. В случае благополучной ситуации по COVID-19 ревакцинацию можно будет проводить по истечении 9-12 месяцев после прививки.

Впрочем, пока в Челябинской области о ревакцинации не особенно задумываются. По информации регионального минздрава, все дозы вакцины направляют для первичного прививания южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.21

Три челябинских сквера обрели свои имена. / На Южном Урале появились новые памятники природы. / Число умерших зараженных ковидом южноуральцев превысило три тысячи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»