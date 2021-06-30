В Челябинске на трамвай рухнуло дерево

В Ленинском районе Челябинска на трамвай упало дерево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 30 июня, между остановками «Поселок Первоплановый» и «Кинотеатр «Аврора».

Трамвай, следовавший по маршруту №8 в сторону центра, вынужден был совершить экстренную остановку после того, как на него упало дерево. В результате падения был поврежден пантограф вагона, а также контактная сеть.

К счастью, в результате резкой остановки никто из пассажиров не пострадал.

Движение трамваев по направлению к центру было закрыто около часа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.06.21

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