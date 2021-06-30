Мэрия Карталов задолжала 1,3 миллиона рублей по взносам на капремонт

Власти Карталов вспомнили о долгах за капремонт после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Карталов в ходе проверки исполнения жилищного законодательства установило, что администрация Карталинского городского поселения имеет задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в муниципальной собственности, а также неуплаченные пени за несвоевременную оплату.

В этой связи прокурор направил главе города представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения задолженность по уплате вносов на капитальный ремонт в сумме около 1,3 миллиона рублей погашена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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